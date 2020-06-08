Италия

Совет Федерации футбола Италии принял решение о повышении команд в классе.

Лидеры групп Серии С на момент остановки турнира, Монца, Виченца и Реджина, были переведены в Серию В, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Также были утверждены переходы из Серии D в Серию С: повысились в классе Палермо, Камподарсего, Луккезе, Про Сесто, Мантова, Гроссето, Мателика, Туррис и Битонто.

Элитный дивизион итальянского футбола, Серия А, возобновится уже 20 июня. Первым после паузы матчем станет Торино – Парма.