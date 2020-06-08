Итальянский хавбек получил травму во время тренировки.
Симоне Верди, Getty Images
08 июня 2020, 21:53
Полузащитник Торино Симоне Верди рискует не помочь своей команде в первых матчах итальянской Серии А после карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Как сообщает Football Italia, 27-летний итальянец получил травму четырехглавой мышцы бедра первой степени, однако ориентировочные сроки его восстановления пока неизвестны.
На следующей неделе Верди пройдет дополнительные медицинские тесты, чтобы определить серьезность повреждения.
В текущем сезоне Симоне Верди провел 22 поединка в рамках чемпионата Италии, в которых он отличился один голом и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что полузащитник Торино Даниэле Базелли повредил крестообразную связку колена, из-за чего рискует больше не сыграть в нынешней кампании.