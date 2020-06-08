Италия

Полузащитник близок к тому, чтобы завершить сезон в нынешней комнаде.

Джакомо Бонавентура может задержаться в Милане еще на два месяца, сообщает Sky Sport Italia.

Срок действия текущего контракта итальянского полузащитника истекает 30 июня, а "россонери" не видят его в команде на следующий сезон.

Тем не менее, клуб может продлить соглашение Бонавентуры до завершения текущего розыгрыша Серии А.

Отметим, что 30-летнего полузащитника связывают с переходом в Рому.