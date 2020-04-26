Италия

Полузащитник Милана Джакомо Бонавентура может стать одним из конкурентов Руслана Малиновского в Аталанте.

Аталанта рассматривает вариант c возвращением своего воспитанника Джакомо Бонавентуры — сообщает Gazzetta dello Sport.

Контракт футболиста с Миланом истекает 30 июня 2020 года, и "россонери" продлевать его не намерены, а заполучить бесплатно исполнителя достаточно высокого уровня, к тому же не чужого для "богини", выглядит неплохим вариантом.

Теоретически Бонавентура может составить конкуренцию Руслану Малиновскому в центре полузащиты, и без того насыщенном, однако потенциальный уход Мартена Де Роона и то, что Джакомо может сыграть и на правом фланге полузащиты, может не задеть интересы полузащитника сборной Украины, но при этом усилить потенциал команды.

Интересно, что если 30-летний Бонавентура, сыгравший за свою карьеру 14 матчей (0 голов) за национальную сборную Италии, все-таки вернется в Аталанту, то это будет уже его четвертое возвращение в команду.

Джакомо начинал профессиональную карьеру в составе "богини" (всего за Аталанту провел 135 матчей, 5 голов) в сезоне-2007/08, после чего в сезоне-2008/09 был отправлен в аренду в Пергокрему (3 матча во всех турнирах, 1 гол), вернувшись, Бонавентура снова не смог закрепиться в команде и отправился в аренду в Падову (18, 1). Следующие годы в Бергамо были более успешными, что стало причиной того, что в 2014 году футболиста приобрел Милан (171, 34).

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