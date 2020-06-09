Италия

Контракт футболиста с Атлетико рассчитан до 2023 года.

Центральный защитник мадридского Атлетико Стефан Савич находится в сфере интересов туринского Ювентуса.

По информации La Razon, интерес со стороны "бьянконери" к игроку подтвердил агент Савича. Менеджер заявил, что туринцы общались с ним, узнавая о положении дел футболиста в стане "матрасников".

Однако по словам того таки агента, Савич имеет контракт с Атлетико до 2023 года и пока счастлив в столице Испании.

Впрочем, в случае, если потенциальный покупатель сможет предложить "рохибланкос" 25 млн евро, мадридцы рассмотрят возможность продажи своего игрока.

Издание также сообщает, что за игроком следила Валенсия, однако, "оранжевым" игрок оказался не по карману.

Ранее сообщалось, что легенда Атлетико Хуанфран может вернуться в клуб.