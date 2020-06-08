Испания

Испанский защитник может получить новую роль.

Хуанфран может вернуться в тренерский штаб или на административную должность в Атлетико, сообщает Marca.

Испанский защитник оставил о себе отлично впечатление во время выступлений за "матрасников" и пользуется уважением у руководства клуба.

Хуанфран за свою карьеру провел 355 поединков в футболке Атлетико, забив шесть голов и сделав 41 ассист.

Напомним, что в конце текущего сезона мадридцев покинет ассистент главного тренера Херман Бургос.