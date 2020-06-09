Италия

Клуб из Ломбардии только на днях вышел в Серию В.

Монца, как и другие лидеры групп Серии С Виченца и Реджина, была повышена в классе после решения Федерации футбола Италии остановить турнир.

На этом амбиции президента клуба Сильвио Берлускони не заканчиваются – он хочет, чтобы команда играла в элите итальянского футбола.

"Монца построит команду, способную бороться за лидерство в Серии В", — цитирует Берлускони Yahoo Sports со ссылкой на локальную газету Il Cittadino.

"Выход в Серию А зависит от множества факторов, некоторые из которых непредсказуемые. Но другие мы знаем очень хорошо и постараемся использовать это по полной".

Берлускони 30 лет владел Миланов, за которые клуб выиграл восемь чемпионатов Италии и пять раз триумфовал в Лиге чемпионов. В 2017 Сильвио продал "россонери" китайскому бизнесмену Йонхону Ли, но уже через год из-за долгов нового владельца клуб достался американскому инвестиционному фонду Elliott.

Берлускони же приобрел за 3 млн евро Монцу и профинансировал ее, благодаря чему команда лидировала в своей группе Серии С с 16-очковым отрывом.