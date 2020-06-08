Италия

Испанский форвард может вернуться в Серию А, где он выступал за Ювентус.

Нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и вернуться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Tuttosport, "матрасники" близки к подписанию форварда ПСЖ Эдинсона Кавани на правах свободного агента, поэтому будут готовы рассмотреть вариант с продажей Мораты.

Источник утверждает, что Интер уже начал переговоры по трансферу 27-летнего испанца, который рассматривается в качестве потенциальной замены Лаутаро Мартинесу.

В текущем сезоне Альваро Мората провел 32 поединка во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.