Италия

Римский клуб собирается продать вингера, чтобы поправить свое финансовое положение.

Рома продаст Дженгиза Ундера, если получит предложение в 30 млн евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com.

Слухи приписывали интерес к турецкому вингеру Ювентусу, Баварии, Эвертону и Лейпцигу.

Дженгиз выступает за "волков" с 2017 года. Он был куплен у Башакшехира за 14,25 млн евро.

В нынешнем сезоне Ундер провел 20 матчей во всех турнирах за Рому и отметился тремя забитыми голами.