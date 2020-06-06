Италия

Туринцы и римляне готовят обмен игроками в ближайшее трансферное окно.

Дженгиз Ундер может отправиться в Ювентус из Ромы, Кристиан Ромеро последует в обратном направлении, сообщает Tuttosport.

Аргентинский защитник текущий сезон проводит в Дженоа на правах аренды. Ромеро провел за генуэзцев 24 поединка, сделав один ассист.

Турецкий вингер, в свою очередь, отыграл 20 матчей в футболке римлян, забив три гола.

Напомним, что Ювентус также рассматривает вариант обмена Федерико Бернардески на Николо Дзаньоло.