Туринцы и римляне готовят обмен игроками в ближайшее трансферное окно.
Дженгиз Ундер, getty images
06 июня 2020, 17:14
Дженгиз Ундер может отправиться в Ювентус из Ромы, Кристиан Ромеро последует в обратном направлении, сообщает Tuttosport.
Аргентинский защитник текущий сезон проводит в Дженоа на правах аренды. Ромеро провел за генуэзцев 24 поединка, сделав один ассист.
Турецкий вингер, в свою очередь, отыграл 20 матчей в футболке римлян, забив три гола.
Напомним, что Ювентус также рассматривает вариант обмена Федерико Бернардески на Николо Дзаньоло.