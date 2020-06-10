Италия

Партенопейцы хотят подписать венгерского хавбека.

Полузащитник Зальцбурга Доминик Собослаи попал в сферу интересов Наполи, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Партенопейцы уже давно следят за молодым хавбеком и попытаются подписать его в летнее трансферное окно. По информации источника, "адзурри" уже начали переговоры с Зальцбургом по венгру.

Ранее сообщалось, что Собослаи заинтересован в переходе в Милан.

Действующий контракт полузащитника с австрийским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 29 поединков в футболке "быков", отличившись четырьмя голами и семью ассистами.