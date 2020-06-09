Венгерский хавбек хотел бы продолжить карьеру на Сан Сиро.
Доминик Собослаи, Getty Images
09 июня 2020, 16:02
Полузащитник Зальцбурга Доминик Собослаи хотел бы присоединиться к Милану, сообщает портал Calciomercato.
Собослаи планирует сменить клуб в летнее межсезонье и хотел бы продолжить карьеру в стане "россонери". Стоимость венгерского хавбека оценивается в сумму около 25 млн евро.
Действующий контракт Собослаи с Зальцбургом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 29 поединков в футболке "быков", отличившись четырьмя голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Собослаи также заинтересован Ливерпуль.