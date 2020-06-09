Италия

Венгерский хавбек хотел бы продолжить карьеру на Сан Сиро.

Полузащитник Зальцбурга Доминик Собослаи хотел бы присоединиться к Милану, сообщает портал Calciomercato.

Собослаи планирует сменить клуб в летнее межсезонье и хотел бы продолжить карьеру в стане "россонери". Стоимость венгерского хавбека оценивается в сумму около 25 млн евро.

Действующий контракт Собослаи с Зальцбургом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 29 поединков в футболке "быков", отличившись четырьмя голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Собослаи также заинтересован Ливерпуль.