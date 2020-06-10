Италия

Аргентинец близок к переходу в клуб из Серии А.

Защитник Бока Хуниорс Науэль Молина может в ближайшее время стать игроком Удинезе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Зебры" практически согласовали условия перехода аргентинского фулбека и вскоре могут объявить о его переходе. В составе итальянского клуба 22-летний игрок должен стать заменой Йенсу Стригеру Ларсену, который планирует сменить клуб.

Молина является воспитанником Боки и провел в составе команды 9 поединков.

Ранее сообщалось, что Удинезе близок к подписанию хавбека Ньюкасла Мэттью Лонгстаффа.