Италия

Аргентинец не планирует покидать Турин в ближайшем будущем.

Руководство Ювентуса достигло значительного прогресса в переговорах о новом контракте с нападающим Пауло Дибалой, утвеждает Goal.

По данным источника, стороны согласовали финансовый вопрос, и аргентинский игрок будет получать по новому соглашению 12 миллионов евро в год.

В текущем сезоне нападающий провел 34 поединка в футболке "бьянконери", забив 13 голов и совершив 12 ассистов. Напомним, действующий контракт истекает в 2022 году.

Ранее сам Дибала заявил, что был бы не против в своей карьере поиграть за каталонскую Барселону.