Англия

Аргентинец рассказал о ситуации в нынешнем клубе.

Нападающий Пауло Дибала прокомментировал возможное продление контракта с Ювентусом и поделился мнением о потенциальном переходе в Барселону.

"Барселона считается великим клубом по всему миру, а с Месси она становится даже более великой. Было бы здорово поиграть там, но Ювентус также великий клуб, со славной историей и с отличными игроками в составе.

У меня осталось полтора года по контракту, что не так много. Из-за сложившейся ситуации клубу нелегко, но другие игроки уже продлили контракты, поэтому мы ждем. Очевидно, я счастлив в Ювентусе, меня здесь любят. Продление контракта возможно, но все будет зависеть от Ювентуса", – рассказал Дибала в интервью CNN.

В текущем сезоне нападающий провел 34 поединка в футболке "бьянконери", забив 13 голов и совершив 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Дибала отклонил предложение Манчестер Юнайтед.