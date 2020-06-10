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    10 июня 2020, 20:53

    Балотелли может вернуться к тренировкам с Брешией

    Форвард остается в стане итальянской команды.

    Марио Балотелли, getty images
    Марио Балотелли, getty images 10 июня 2020, 20:53

    Нападающий Брешии Марио Балотелли, с которым клуб стремится разорвать контракт, может в ближайшее время вернуться к тренировкам на базе команды, сообщает Sport Mediaset.

    Напомним, ранее администрация клуба не пустила игрока на базу клуба, мотивируя это тем, что ему запрещено работать из-за наличия медицинской справки, освобождающей его от занятий.

    Отмечается, что Балотелли сдал повторные медицинские тесты, и теперь форвард сумеет приступить к индивидуальным тренировкам в стане команды.

    В текущем сезоне Балотелли провел 19 поединков в футболке "ласточек", отличившись пятью голами.

    Ранее главный тренер Брешии подтвердил, что он не намерен продолжать сотрудничество с нападающим.

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