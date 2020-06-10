Балотелли может вернуться к тренировкам с Брешией

Форвард остается в стане итальянской команды.
Марио Балотелли, getty images
10 июня 2020, 20:53
Нападающий Брешии Марио Балотелли, с которым клуб стремится разорвать контракт, может в ближайшее время вернуться к тренировкам на базе команды, сообщает Sport Mediaset.
Напомним, ранее администрация клуба не пустила игрока на базу клуба, мотивируя это тем, что ему запрещено работать из-за наличия медицинской справки, освобождающей его от занятий.
Отмечается, что Балотелли сдал повторные медицинские тесты, и теперь форвард сумеет приступить к индивидуальным тренировкам в стане команды.
В текущем сезоне Балотелли провел 19 поединков в футболке "ласточек", отличившись пятью голами.