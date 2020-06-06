Италия

Аргентинец прокомментировал ситуацию со скандальным форвардом.

Главный тренер Брешии Диего Лопес рассказал, почему клуб решил прекратить сотрудничество с нападающим Марио Балотелли.

Клуб решил не сохранять форварда в команде и расторг с ним контракт.

"В жизни факты имеют значение, а не слова. Правда в том, что команда пошла по одному пути, а Марио решил идти своей дорогой.

Я думал, что он может дать команде очень многое, играя в родном городе. Он должен был отдаваться намного больше. Естественно, что присутствует разочарование.

Он даже не появился на Zoom-конференции во время карантина. Он говорил, что в хорошей форме, но был далеко позади партнеров по команде", – рассказал Лопес в интервью изданию Corriere della Sera.

В текущем сезоне Балотелли провел 19 поединков в футболке "ласточек", отличившись пятью голами.