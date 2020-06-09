Формально администрация клуба мотивировала свой отказ тем, что Марио Балотелли находится на больничном.
Марио Балотелли, Getty Images
09 июня 2020, 11:05
Брешия, уведомившая нападающего Марио Балотелли о намерении расторгнуть с ним контракт, больше не хочет иметь с футболистом ничего общего — сообщает Tuttomercatoweb.
Утром вторника, 9 июня, Балотелли с другом прибыли на тренировочную базу Брешии в Торболе, однако охрана даже не впустила его на территорию.
После нескольких эмоциональных телефонных разговоров СуперМарио развернулся и отправился прочь, бросив собравшимся репортерам: "Теперь можете писать, что я не тренируюсь".
Как стало известно источнику, формальным поводом для того, чтобы не пустить Балотелли на базу, стала его "медицинская справка об освобождении от занятий физкультурой", срок действия которой истекает в среду, 10 июня.
Ранее тренер Брешии Диего Лопес сообщил, что пути Балотелли и его команды разошлись.