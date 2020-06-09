Италия

Формально администрация клуба мотивировала свой отказ тем, что Марио Балотелли находится на больничном.

Брешия, уведомившая нападающего Марио Балотелли о намерении расторгнуть с ним контракт, больше не хочет иметь с футболистом ничего общего — сообщает Tuttomercatoweb.

Утром вторника, 9 июня, Балотелли с другом прибыли на тренировочную базу Брешии в Торболе, однако охрана даже не впустила его на территорию.

После нескольких эмоциональных телефонных разговоров СуперМарио развернулся и отправился прочь, бросив собравшимся репортерам: "Теперь можете писать, что я не тренируюсь".

#Brescia: #Balotelli arriva al centro sportivo ma non viene fatto entrare. Per il club alla base della decisione ci sarebbero motivi burocratici. pic.twitter.com/SQvoMVk0m5 — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 9, 2020

Как стало известно источнику, формальным поводом для того, чтобы не пустить Балотелли на базу, стала его "медицинская справка об освобождении от занятий физкультурой", срок действия которой истекает в среду, 10 июня.

Ранее тренер Брешии Диего Лопес сообщил, что пути Балотелли и его команды разошлись.