Брешия, уведомившая нападающего Марио Балотелли о намерении расторгнуть с ним контракт, больше не хочет иметь с футболистом ничего общего — сообщает Tuttomercatoweb.

Утром вторника, 9 июня, Балотелли с другом прибыли на тренировочную базу Брешии в Торболе, однако охрана даже не впустила его на территорию.

После нескольких эмоциональных телефонных разговоров СуперМарио развернулся и отправился прочь, бросив собравшимся репортерам: "Теперь можете писать, что я не тренируюсь".

Как стало известно источнику, формальным поводом для того, чтобы не пустить Балотелли на базу, стала его "медицинская справка об освобождении от занятий физкультурой", срок действия которой истекает в среду, 10 июня.

Ранее тренер Брешии Диего Лопес сообщил, что пути Балотелли и его команды разошлись.