Италия

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок между командами.

После длительного перерыва в связи с пандемией коронавируса в Италии возобновляется футбольный сезон. Первыми на поле выйдут Ювентус и Милан, которые должны определить финалиста Кубка Италии в ответном матче. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.

Преимущество в этой дуэли букмекеры отдают туринскому клубу. Так, компания Parimatch дает на проход Ювентуса коэффициент 1,27, тогда как итоговый успех Милана оценивается в 4.

Победа "бьянконери" в основное время оценивается в 1,58, шансы на ничью – 4,2, а коэффициент на победу Милана составляет 6.

Матч Ювентус – Милан состоится в Турине в пятницу, 12 июня, и начнется в 22:00 по киевскому времени.