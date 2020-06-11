Италия

Предлагаем вашему вниманию трансляцию ответного поединка полуфинала Кубка Италии.

Италия возобновляет футбольный сезон после длительной паузы в связи с пандемией коронавируса. Первыми из итальянских команд сыграют Ювентус и Милан, которые проведут ответный матч в рамках полуфинала Кубка Италии. Поединок команд на Сан Сиро завершился со счетом 1:1.

Фаворитом этого противостояния остается Ювентус, которому для прохода в финал будет достаточно сыграть в нулевую ничью. Хотя после перерыва "бьянконери" наверняка будут не в оптимальных кондициях, а отсутствие болельщиков на трибунах практически нивелирует фактор домашнего поля.

Матч Ювентус – Милан состоится в Турине в пятницу, 12 июня, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно также в текстовой трансляции на Football.ua.