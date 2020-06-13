Римляне готовы отпустить молодого вингера.
Джастин Клюйверт, Getty Images
13 июня 2020, 14:21
Полузащитник Ромы Джастин Клюйверт может стать игроком Арсенала в летнее межсезонье, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Агент Мино Райола, который сотрудничает с обоими игроками, в данный момент ведет переговоры с клубами относительно возможного обмена. Мхитарян может обойтись Роме в 12-14 млн евро, тогда как стоимость Клюйверта оценивается в сумму около 35-40 млн евро.
Действующий контракт Клюйверта с Ромой рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне вингер провел 27 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись семью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Клюйверта заинтересован Реал Мадрид.