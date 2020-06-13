Италия

Римляне готовы отпустить молодого вингера.

Полузащитник Ромы Джастин Клюйверт может стать игроком Арсенала в летнее межсезонье, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Агент Мино Райола, который сотрудничает с обоими игроками, в данный момент ведет переговоры с клубами относительно возможного обмена. Мхитарян может обойтись Роме в 12-14 млн евро, тогда как стоимость Клюйверта оценивается в сумму около 35-40 млн евро.

Действующий контракт Клюйверта с Ромой рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне вингер провел 27 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись семью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Клюйверта заинтересован Реал Мадрид.