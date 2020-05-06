Италия

Нидерландец мог заняться другим видом спорта.

Полузащитник Ромы Джастин Клюйверт рассказал о своем увлечении в детстве и начале футбольного пути.

"Изначально я хотел играть в теннис. Я думал о нем весь день, а не о футболе. Но отец и брат играли в футбол, поэтому я автоматически начал им увлекаться.

Помню, как впервые вышел на площадку на улице, я поцарапал колени и плакал. Но улица – это фундамент, там ты можешь расти и развивать свою технику.

Я начинал в АСВ, но потом меня наконец заметил Аякс. Я мечтал об этом, потому что там играл отец", – приводит слова Клюйверта портал Football Italia.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 27 поединков в футболке Ромы, отличившись семью голами и двумя ассистами.

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