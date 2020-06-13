Италия

Датский атакующий хавбек отличился красочным голом в воротах Наполи.

В рамках ответного матч полуфинала Кубка Италии между собой играли Наполи и Интер.

На третьей минуте игры Кристиан Эриксен подавал угловой, однако мяч так закрутился, что пролетел между ног Давида Оспины и залетел в ворота.

Видео гола:

Ранее сообщалось, что Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром Наполи в истории.