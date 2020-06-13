Италия 13 июня 2020, 23:57 Эриксен забил прямым ударом с углового между ног Оспине Датский атакующий хавбек отличился красочным голом в воротах Наполи. КРИСТИАН ЭРИКСЕН, GETTY IMAGES 13 июня 2020, 23:57 В рамках ответного матч полуфинала Кубка Италии между собой играли Наполи и Интер. На третьей минуте игры Кристиан Эриксен подавал угловой, однако мяч так закрутился, что пролетел между ног Давида Оспины и залетел в ворота. Видео гола: Ранее сообщалось, что Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром Наполи в истории. Люди Кристиан Эриксен Команды Интер Наполи Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте