В рамках ответного матч полуфинала Кубка Италии между собой играли Наполи и Интер. 

На третьей минуте игры Кристиан Эриксен подавал угловой, однако мяч так закрутился, что пролетел между ног Давида Оспины и залетел в ворота. 

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Ранее сообщалось, что Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром Наполи в истории