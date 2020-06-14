Италия

Похоже, бельгиец продлит контракт с неаполитанцами.

Директор Наполи Кристиано Джунтоли прокомментировал вероятное продление контракта с нападающим Дрисом Мертенсом, чье соглашение истекает в конце сезона.

"Я знаю о новом контракте то, что над этим работают наши адвокаты. Он хочет остаться, и мы намерены оставить его в команде, так что из этого может выйти только один результат — продление сделки".

"Для Наполи важно вернуться на поле и стать отличным знаком для общества в целом, что футбол вернулся", — сказал Джунтоли RAI Sport.

Напомним, неаполитанцы вышли в финал Кубка Италии, преодолев Интер, а Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба.