Италия

Полузащитник Милана близок к переезду в туринский клуб.

Хавбек Джакомо Бонавентура почти договорился с Торино об условиях контракта, сообщает Football Italia со ссылкой на туринское издание Tuttosport.

На данный момент "быки" предлагают двухлетний договор с зарплатой 1,75 млн евро за сезон, в то время, как Джакомо просит 2 млн и контракт на три года.

Также на Бонавентуру, которому в августе исполнится 31, претендовали Аталанта, Рома, Фиорентина и Арсенал.

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Джакомо с 2014 года выступает за Милан. В этом сезоне экс-хавбек Аталанты забил три гола в 20 официальных матчах во всех турнирах.