Италия

Сергей Шевченко — о вероятных потерях "россонери" в ближайшее межсезонье.

Милан на пороге очередной перестройки. Клуб продолжает вести переговоры с Ральфом Рангником, который настаивает на исключительных полномочиях – в частности, немецкий специалист желает управлять кадровой политикой. Это, а также стратегическая линия "россонери" на приглашение молодых футболистов, наверняка приведёт к чистке состава. Речь не о возможной продаже лидеров (по Доннарумме и Романьоли отдельный разговор, их всё-таки стремятся удержать), а именно что о расставании с игроками, которые не нужны новому тренеру.

Асмир Бегович

Голкипер, выступающий под №1 на свитере, далёк от статуса настоящего первого номера – Доннарумму при всех его ошибках попробуй вытесни. Бегович арендован до конца сезона, его будущее зависит от решения Астон Виллы выкупать или не выкупать контракт Рейны. Впрочем, даже если опытный испанец покинет Милан (а Рейна не хочет сидеть на лавке), то вряд ли речь пойдёт о выкупе Беговича у Портсмута, хотя сам вратарь неплохо проявил себя в двух матчах Серии А.

Матео Мусаккьо

Далеко не худший трансфер Милана за последние годы, но уход аргентинского центрбека, в общем, напрашивается. В феврале Матео выпал из основы, его контракт истекает летом 2021 года, а зарплата – немалые 2 млн евро. "Россонери" не станут упускать возможность заработать, тем более что желающие приобрести игрока найдутся: активно говорят об интересе Валенсии, другие испанские клубы тоже не остаются в стороне. Правда, стоит ли продавать Мусаккьо, чтобы одновременно выкупить контракт Кьяера? Именно такой расклад сейчас выглядит реальным.

Давиде Калабрия

Кроме центра обороны Милан планирует обновить и правый фланг ради приобретения на эту позицию Думфриса из ПСВ. В таком случае уйдёт кто-то из пары Конти – Калабрия, и более реальна продажа несколько сдавшего Давиде, которым интересуются Болонья с Фиорентиной. Логичнее всего будет отправиться в Болонью к Синише Михайловичу, под чьим руководством Калабрия дебютировал за Милан. Вот Конти, намучавшись из-за травм, сумел более-менее разыграться в этом сезоне и, вероятно, сохранит место в команде.

Лукас Билья

Точно на выход, и дело даже не в смене тренера. Билье 34 года, у него заканчивается контракт, ещё и травмы начали донимать. Уже зимой появилась ясность, что наглухо выпавший из основы аргентинец уходит по окончании сезона. Куда? Видимо, доигрывать на родину. Его хотят видеть в Индепендьенте, за который Лукас выступал до переезда в Европу.

Джакомо Бонавентура

Ещё один полузащитник, который гарантированно покинет Милан, уйдя свободным агентом. Бонавентура вернулся к игре после долгого лечения, но не вернул себе место в основе. Как следствие, клуб не спешил продлевать с ним контракт. Джакомо тем временем заинтересовалась Рома, готовая даже увеличить ему зарплату. На Бонавентуру есть и другие претенденты, включая его родную Аталанту, но именно в римский клуб он, судя по всему, и перейдёт сразу по окончании этого сезона.

Франк Кессье

Ведущий полузащитник Милана при Гаттузо продолжил регулярно играть и в этом сезоне, но его роль уже не назовёшь определяющей. Более того, именно за счёт продажи Кессье "россонери" собираются пополнять клубный бюджет накануне летнего кальчомеркато. В итальянских СМИ появлялась информация, что Франк выставлен на трансфер, и за ним уже выстроилась очередь из клубов. Физически крепкий ивуариец востребован в АПЛ (Арсенал, Ньюкасл), но самый любопытный вариант – переход в Наполи, к любимому тренеру. Неаполитанский вариант продолжения карьеры, однако, зависит от дальнейшей судьбы Аллана, идеальной заменой которому видится именно Кессье.

Раде Крунич

Чистка средней линии определённо может затронуть и Крунича, неожиданно перешедшего в Милан из Эмполи. Босниец – явный резервист, перспективным игроком его тоже не назовёшь, так что едва ли его станут удерживать. Кроме того, трендом посткарантинного кальчомеркато станут обмены, вот тут Раде и пригодится – например, его предложат Удинезе, чтобы сбить цену на Де Пауля.

Диего Лаксальт

Ещё один глубоко запасной игрок, чей уход напрашивается. Вообще говоря, зимнее возвращение Лаксальта из Торино было ситуативной мерой, левый фланг забронирован за Тео Эрнандесом. Уругваец с его умением играть по всей бровке может быть востребован в командах с соответствующей тактической схемой – например, им интересуется московский Спартак. Перспективно смотрится и вариант с обменом в Дженоа (где Лаксальт провёл лучшие свои сезоны) на молодого защитника Паоло Гильоне.

Лукас Пакета

Бразилец, чья игра так завораживала год назад, откровенно провалил этот сезон, не забив ни одного мяча и даже потеряв место в основе. Восхищения сменились критикой: Пакета даже ухитрился попасть в сборную худших трансферов Серии А за последние два года по версии "Гадзетты делло Спорт". С другой стороны, молодость и необычная техника Лукаса делает его привлекательным для других клубов. Претендентов двое, Бенфика и Фиорентина. Португальский вариант завязан на интересе Милана к таланту "орлов" Флорентину, но лиссабонцы завышают цену на своего игрока и не намерены уступать. Вариант с Фиорентиной тоже, судя по всему, будет зависеть от других сделок – так, "россонери" не прочь усилить центр обороны Миленковичем.

Златан Ибрагимович

Самый громкий, интересный и спорный пункт этого списка. Приход Ибрагимовича действительно встряхнул Милан, заставив игроков почувствовать, что они выступают за суперклуб. Серия из трёх побед, три гола самого Ибры (плюс один в Кубке Италии), восторг публики – уже хотя бы ради этого стоило возвращать Златана. Увы, это не вложение на перспективу, чего так жаждет нынешнее руководство. Ибрагимовичу 38 лет, вокруг него не получится строить команду. Сам Златан намекал, что Милан не желает продлевать с ним контракт, а тренер Болоньи Синиша Михайлович по мотивам телефонного разговора с ним прямо заявил: Ибра в Милане не останется. Завершать карьеру швед пока не желает, и одним из вариантов её продолжения может стать как раз Болонья, ведь у Златана и Синишы прекрасные личные отношения. Альтернатива – возвращение в Швецию. Здесь выбор очевиден: Хаммарбю, совладельцем которого недавно стал Ибрагимович. Легендарный форвард во время карантина поддерживал форму с этой командой и даже отличился в спарринге.