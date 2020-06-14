Италия

Греческий защитник близок к возвращению на поле, но в финале Кубка Италии вряд ли сыграет.

Центральный защитник Наполи Костас Манолас приступил к тренировкам с командой, сообщил официальный сайт неаполитанцев.

Костас находится вне игры с середины мая, когда он травмировал бедро на тренировке. Возвращение Маноласа к матчу с Ювентусом в финале Кубка Италии 17 июня маловероятно. Скорее всего, он сможет сыграть против Вероны 23 июня.

Также травмированы Станислав Лоботка и Кевин Малькюи, а вратарь Давид Оспина дисквалифицирован на матч с Ювентусом.

У "старой синьоры" в финале Кубка Италии не сыграют Джорджо Кьеллини, Гонсало Игуаин и Аарон Рэмси.