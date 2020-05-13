Защитник Наполи Костас Манолас стал первой жертвой двухмесячного отсутствия регулярных тренировок команды.
Костас Манолас, Getty Images
13 мая 2020, 20:07
Спустя несколько дней после возобновления индивидуальных занятий на тренировочной базе Наполи "партенопеи" потеряли Костаса Маноласа — сообщает Corriere dello Sport.
У центрального защитника диагностирована мышечная травма. Более подробно о ее характере и сроках восстановления станет известно после детального обследования.
Врачи итальянских клубов опасались, что из-за двухмесячных индивидуальных тренировок в домашних условиях риск получения травм после возвращения к работе с мячом на естественном газоне увеличится.
Ранее сообщалось, что на тренировке травмировался вратарь Ромы Пау Лопес.
С 18 мая в Италии должны возобновиться групповые тренировки команд Серии А.
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