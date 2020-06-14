Италия

Джорджо Кьеллини, Гонсало Игуаин и Арон Рэмси пока не набрали оптимальную форму.

В финале Кубка Италии Ювентус не рассчитівает на защитника Джорджо Кьеллини, полузащитника Арона Рємси и нападающего Гонсало Игуаина — считает Corriere dello Sport.

По информации издания, все трое, пропустившие и полуфинал против Милана, не набрали оптимальную форму.

За Наполи, добывший путевку в финал в противостоянии с Интером, не сыграет за перебор желтых карточек вратарь Давид Оспина, а также травмированные защитник Костас Манолас и полузащитник Станислав Лоботка.

Финал Наполи — Ювентус состоится в среду, 17 июня, на Стадио Олимпико в Риме. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.