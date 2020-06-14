Италия

В договоре могут быть прописаны отступные за вратаря.

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма согласен подписать новый контракт с Миланом, но в договор может быть включена клаусула в 60 млн евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

Предполагается, что контракт будет рассчитан до 2023 или 2024 года. У Джанлуиджи будет фиксированная зарплата 5-5,5 млн евро и бонусы.

В нынешнем сезоне 21-летний воспитанник Милана провел 27 игр за "дьяволов" во всех турнирах, в 11 из которых не пропускал.

"Россонери" идут на седьмом месте в Серии А, набрав 36 очков в 26 играх. Следующий матч команда сыграет с Лечче 22 июня.