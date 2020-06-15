Италия

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес уверен, что форвард Наполи Дрис Мертенс переживает лучшие годы своей карьеры.

Гол Дриса Мертенса в ворота Интера не только сделал бельгийца лучшим бомбардиром в истории Наполи, но и позволил "партенопеи" выйти в финал Кубка Италии.

"Это был невероятный, фантастический матч. Увидеть противостояние Мертенса против Ромелу Лукаку в полуфинале Кубка Италии — замечательная возможность", — сказал Мартинес.

В ближайшее время 33-летний Мертенс должен подписать новый контракт с Наполи, несмотря на предложения от Интера, Челси, Арсенала и Манчестер Юнайтед.

"В футбольном мире, где в наше время мы не видим большой преданности, я думаю, что Дрис хотел войти в историю Наполи и он доказал свою любовь к клубу", — заключил Мартинес.

"Он находится на пике своей карьеры, почти считается Богом в Неаполе и заслуживает своих успехов".

В финале Кубка Италии Наполи сыграет против Ювентуса.

В текущем сезоне Мертенс провел за Наполи 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.