Италия

Центральный защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини не собирается вешать бутсы на гвоздь этим летом.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини, которому в августе исполнится 36 лет, полностью восстановился после серьезной травмы колена, которая могла положить конец его карьере.

"Думаю, случись это 10 лет назад, я не смог бы принять ситуацию так спокойно", — признался Кьеллини.

"Но в 35 лет, учитывая весь мой опыт, я понимаю, что это проходящий этап, а всю энергию лучше направить на восстановление. В целом у меня улучшился менталитет, потому что, когда я был моложе, я тратил много энергии на злость".

Кьеллини не только сумел построить замечательную футбольную карьеру, но и получил степень магистра делового администрирования.

"В 19 лет я уже играл в Серии Б, поэтому у меня не было времени на учебу. Когда же у меня появилось свободное время, я подумал, зачем тратить его на PlayStation? Я решил пойти другим путем, и мне удалось получить трехлетнюю степень за четыре года благодаря учебному плану", — отметил итальянец.

"Есть 17-летние игроки, на которых оказывается огромное давление, от которых ожидают столь многого, что это разрушает их карьеры. Я благодарен за то, что у меня были просмотры в Ювентусе, Интере и Милане, но Ливорно настаивал на том, чтобы удержать меня, ведь это означало, что у меня будет нормальное отрочество".

Кьеллини спросили, чем он планирует заниматься в будущем, когда повесит бутсы на гвоздь.

"Я отыграю еще один год, а там посмотрим, каким будет мое самочувствие, и буду ли я держаться на ногах. Я могу завершить карьеру следующим летом или провести после этого еще один сезон. Мне хотелось бы остаться в мире футбола, вероятно, на какой-то управленческой должности, а не тренерской, но в жизни никогда не знаешь наперед", — ответил Кьеллини.

"Я надеюсь, что смогу сыграть на отложенном Евро-2020, в том числе выступив в роли няни для талантливых молодых игроков в команде. Это будет полный круг".

За свою карьеру Кьеллини восемь раз выигрывал Серию А, по четыре раза завоевывал Кубок и Суперкубок Италии, а также становился чемпионом Серии Б.