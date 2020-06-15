Бельгийский хавбек может продолжить карьеру в Серии А.
Леандер Дендонкер, Getty Images
15 июня 2020, 12:45
Лацио проявляет серьезный интерес к полузащитнику Вулверхэмптона Леандеру Дендонкеру, сообщает LazioNews24 со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, переход 25-летнего футболиста является приоритетом для "орлов" на летнем трансферном рынке.
В текущем сезоне Леандер отыграл 29 матчей в Премьер-лиге: на его счету две результативные передачи.
До "волков" бельгиец выступал за Андерлехт c 2013 по 2018-й год.