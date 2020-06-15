Италия

"Нерадзурри" намерены омолодить линию обороны.

Руководство Интера намерено продать в будущее трансферное окно защитника Диего Година, купив на его место другого игрока, утверждает Tuttosport.

По данным источника, среди вероятных замен уругвайскому игроку "нерадзурри" рассматривают центрбека Тоттенхэма Яна Вертонгена, чей контракт со "шпорами" вскоре подойдет к концу.

Также Интер может инвестировать средства в покупку молодого защитника Вероны Малаша Кумбуллы и игрока Ниццы Маланга Сарра.

Ранее сообщалось, что на Година уже есть покупатель в лице Лиона, который начал переговоры с итальянцами.