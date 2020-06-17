Италия

Сербский наставник решил связать свое будущее с "россоблу".

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович продлил контракт с клубом до 2023 года, сообщил официальный сайт "россоблу".

У Синиши было еще два года по контракту, но клуб захотел продлить с ним отношения, в свете недавней борьбы серба с раком.

Михайловичу был поставлен диагноз "лейкемия" перед сезоном 2019/20. После курса лечения он вернулся на тренерскую скамейку команды.

На данный момент Болонья идет на 10-м месте в Серии А. В следующий понедельник она возобновит выступления матчем против Ювентуса.