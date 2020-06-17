Италия

Стали известны стартовые составы команд на финальный поединок за Кубок Италии 2020-го года между Наполи и туринским Ювентусом.

Еще не так давно участники решающего поединка за Кубок Италии боролись за право сыграть на "Стадио Олимпико" в полуфинальных баталиях против двух миланских команд, а уже в ближайшее время будут готовы выйти на один из наиболее важных поединков сезона.

Неаполитанский Наполи сделал лишь три замены по сравнению со своей игрой против Интера (1:1): вместо Хисая на левом фланге обороны сыграет Марко Руи, в центре поля Элмаса (как и в конце ответного полуфинала) заменит Фабиан Руис, а в нападении Кальехон дополнит пару Инсинье – Мертенс.

Маурицио Сарри также не особо прибегнул к ротации. Дуглас Коста сохранил свое место в атаке, а вот Данило был вынужден уступить позицию правого защитника для Куадрадо.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Демме, Зьелински — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Запасные: Карнезис, Луперто, Хисай, Гулам, Манолас, Аллан, Элмас, Льоренте, Лосано, Политано, Амин, Милик.

Ювентус: Буффон — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди — Дибала, Роналду, Коста.

Запасные: Щесны, Пинсольо, Де Шильо, Кьеллини, Данило, Ругани, Демираль, Хедира, Рабио, Мураторе, Игуаин, Бернардески, Оливьери, Вайони, Дзанимаккия.

Матч Наполи — Ювентус начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.