Италия

Колумбийцу не понравилась манера игры соперника.

Наполи завоевал Кубок Италии в поединке против Ювентуса в серии пенальти. Куадрадо рассказал о реакции Криштиану Роналду и посетовал на "автобус" в исполнении неаполитанцев.

"Мы вышли туда с желанием выиграть, но Наполи защищался в 11 человек, и было трудно найти пространство.

Мы должны смотреть вперед, так как у нас есть Серия А и Лига чемпионов. Есть горечь, потому что мы всегда хотим выиграть трофей, но мы должны помнить, что мы отличная команда.

Роналду? Он был немного опечален результатом и игрой, так как мы хотели победить. Это всегда лотерея, когда речь идет о пенальти. Мы должны учиться на каждой ошибке, оставаться профессионалами и сохранять концентрацию", — приводит слова Куадрадо Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

На Football.ua доступно видео полного матча Наполи — Ювентус.