Колумбийцу не понравилась манера игры соперника.
Куадрадо, фото getty images
18 июня 2020, 01:39
Наполи завоевал Кубок Италии в поединке против Ювентуса в серии пенальти. Куадрадо рассказал о реакции Криштиану Роналду и посетовал на "автобус" в исполнении неаполитанцев.
"Мы вышли туда с желанием выиграть, но Наполи защищался в 11 человек, и было трудно найти пространство.
Мы должны смотреть вперед, так как у нас есть Серия А и Лига чемпионов. Есть горечь, потому что мы всегда хотим выиграть трофей, но мы должны помнить, что мы отличная команда.
Роналду? Он был немного опечален результатом и игрой, так как мы хотели победить. Это всегда лотерея, когда речь идет о пенальти. Мы должны учиться на каждой ошибке, оставаться профессионалами и сохранять концентрацию", — приводит слова Куадрадо Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
На Football.ua доступно видео полного матча Наполи — Ювентус.