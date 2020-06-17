Италия

Football.ua представляет анонс финального матча Кубка Италии.

В среду, 17 июня, на римском Стадио Олимпико Наполи и Ювентус разыграют первый "посткарантинный" итальянский трофей — Кубок Италии.

Наполи — Ювентус

Среда, 17 июня, 22:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Даниэле Довери

И Ювентус, и Наполи добрались до финального матча с немалыми трудностями. "Старая синьора", по сути, выехала за счет гола со спорного пенальти в первом матче в Милане, а в ответном задачу ей облегчило раннее удаление у соперника. По большому счету, Ювентусу нужно было просто дотерпеть до финального свистка, что ему и удалось.

Долгое время пришлось играть "на удержание" и Наполи, однако из-за ошибки вратаря Оспины, пропустившего между ног непосредственно с углового, Дженнаро Гаттузо пришлось перестраивать тактику по ходу матча дважды: чтобы сравнять счет и чтобы потом не дать Интеру вновь выйти вперед.

Как бы там ни было, теперь нас ждет пусть и не такое классическое "всеитальянское" дерби, как Интер — Ювентус, но не менее горячее противостояние, дополнительно подогреваемое тем фактом, что у руля "бьянконери" сейчас находится Маурицио Сарри, с именем которого связан взлет неаполитанцев в последние годы.

Ну и еще одна маленькая деталь: последняя очная встреча (в Серии А) между командами завершилась победой Наполи (2:1), последняя встреча в Кубке Италии завершилась победой Наполи (3:2), что, однако, не помешало Ювентусу отпраздновать победу по сумме двух матчей. А если еще и учесть, что последняя победа Ювентуса (во втором туре чемпионата-2019/20) оказалась очень яркой (4:3), то можно ждать захватывающего поединка (если не зрелищного, то хотя бы напряженного) и на римском Стадио Олимпико.

Обе команды не избежали кадровых потерь. В составе Наполи травмированы Лоботка и Малькюи, а также дисквалифицирован Оспина, который в финале не только "привез" гол себе, но и организовал голевую контратаку, в результате которой неаполитанцы сравняли счет, и несколько раз спасал свои ворота.

Кроме того, в понедельник у Гаттузо возник очередной конфликт с Лосано по поводу отсутствия у мексиканца должной самоотдачи, завершившийся его изгнанием с базы, так что Ирвинг точно для Юве больше не угроза.

У Ювентуса травмированы Игуаин, Кьеллини и Демирал, при этом тайной остается форма Рэмси, от которого "старая синьора" планирует избавиться по окончании сезона.

Остается в силе регламент, действовавший в ответных полуфинальных матчах: в случае необходимости команды не станут тратить время на овертайм, а сразу перейдут к серии пенальти. К слову, после "регулярных" тренировок Гаттузо заставлял своих подопечных отрабатывать 11-метровые. Ювентус уделял этому компоненту куда меньшее внимание.

Действующие чемпионы Италии прибыли в Рим за день до финала. Действующие вице-чемпионы планировали прибыть в столицу в среду.

Ну и немного "коронавирусной экзотики". Вместо болельщиков на трибунах будут использованы спецэффекты, которые должны создавать иллюзию бушующих эмоций. Победители и финалисты будут награждать себя сами: подходить за медалями соответствующего достоинства и за главным трофеем придется самим, никто их вручать не будет.

Интересные факты

– Команды провели между собой 179 матчей: 84 победы Ювентуса, 56 ничьих и 39 побед Наполи.

– В Кубке Италии Ювентус и Наполи встречались 11 раз: 6 побед "зебр" и 5 побед "осликов".

– Ювентус в 19-й раз сыграет в финале (рекорд Италии), Наполи — в 11-й.

– На счету Ювентуса 13 побед в финале Кубка Италии (рекорд), у Наполи 5 подобных трофеев.

– Единственная встреча соперников в финале Кубка Италии закончилась победой Наполи (2:0, 2011/2012).

– В последних 12-ти матчах Кубка Италии Ювентус проиграл лишь раз, при этом в 9-ти из них не пропустил.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Оспина, Лосано, Малькюи, Лоботка — Игуаин, Кьеллини, Демирал.

Под вопросом: Манолас — Рэмси.

Слова

Дженнаро Гаттузо (главный тренер Наполи):

"Не существует подходящего времени для встреч с Ювентусом. Это соперник практически без слабых мест, обладающий к тому же сильным характером и психологией победителя. Но сильные качества есть и у Наполи, и мы постараемся как можно лучше разыграть свои козыри".

Маурицио Сарри (главный тренер Ювентуса):

"Наполи — опасный соперник для кого угодно, но сейчас меня больше заботит моя команда. Сейчас речь идет не о эстетике и красоте, а о том, чтобы добыть результат. Возможно, ради этого нашим атакующим футболистам придется чаще, чем обычно, думать об обороне".