Италия

Главный тренер "старой синьоры" признал наличие проблем в команде.

Ювентус в финале Кубка Италии уступил Наполи (0:0, 2:4 в серии пенальти). В обоих матчах после карантинной паузы туринцы не смогли забить – до этого Юве не поразил ворота игравшего вдесятером Милана.

"Это поражение – разочарование для клуба, ребят и болельщиков. Но на данный момент Ювентус может не намного больше, нам не хватает остроты", — цитирует Сарри Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

"У нас не было нескольких игроков, пришлось принять некоторые необычные решения, потому что уровень нашей физподготовки не на привычном уровне. Мы хорошо держали мяч, но нам н хватало остроты, чтобы превратить это в моменты".

Одним из тех, кто разочаровал, был главный бомбардир Ювентуса Криштиану Роналду.

"Он в той же форме, что и остальные, что и Пауло Дибала с Дугласом Костой. Ему не хватает остроты, чтобы проявить себя с лучшей стороны", — отметил Сарри.

Теперь Ювентусу нужно концентрироваться на чемпионской гонке с Лацио, который отстает лишь на одно очко. В ближайшем туре Юве сыграет с Болоньей 22 июня, а лациале 24 июня сразятся с Аталантой.