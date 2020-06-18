Италия

"Островитяне" согласовали новый договор с уругвайцем.

Полузащитник Найтан Нандес близок к подписанию нового контракта с Кальяри, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Островитяне" согласовали условия нового договора с уругвайским хавбеком и должны подписать его в ближайшее время. Новый контракт также будет включать клаусулу в размере 36 млн евро.

Нандес перешел в Кальяри летом 2019-го из Бока Хуниорс за 18 млн евро. В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 26 поединков в футболке "красно-синих", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Кальяри продлил контракт с нападающим Леонардо Паволетти.