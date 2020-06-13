Италия

Форвард останется в клубе до 2023 года.

Нападающий Леонардо Паволетти подписал новое соглашение с Кальяри, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Форвард продлил контракт с "островитянами" на один год и останется в клубе до 2023 года.

Паволетти выступает в составе Кальяри с 2017 года, перейдя из Наполи. В текущем сезоне 31-летний игрок провел всего 2 поединка в футболке "красно-синих" из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что полузащитник Кальяри Раджа Наингголан хочет вернуться в Рому.