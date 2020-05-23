"Адзурри" хотят подписать уругвайского хавбека.
Найтан Нандес, Getty Images
23 мая 2020, 10:52
Полузащитник Кальяри Найтан Нандес попал в сферу интересов Наполи, сообщает портал Calciomercato.
Неаполитанский клуб намерен укрепить среднюю линию и попытается подписать уругвайского хавбека. Руководство "адзурри" рассматривает 24-летнего игрока в качестве потенциальной замены для Аллана.
Нандес перешел в Кальяри летом 2019-го из Бока Хуниорс за 18 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 26 поединков в футболке "красно-синих", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Наполи договорился о трансфере защитника Лилля Габриэла.