Италия

"Адзурри" хотят подписать уругвайского хавбека.

Полузащитник Кальяри Найтан Нандес попал в сферу интересов Наполи, сообщает портал Calciomercato.

Неаполитанский клуб намерен укрепить среднюю линию и попытается подписать уругвайского хавбека. Руководство "адзурри" рассматривает 24-летнего игрока в качестве потенциальной замены для Аллана.

Нандес перешел в Кальяри летом 2019-го из Бока Хуниорс за 18 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 26 поединков в футболке "красно-синих", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Наполи договорился о трансфере защитника Лилля Габриэла.