Франция

Спортивный директор парижан заявил о предстоящем уходе двух футболистов.

Пари Сен-Жермен, ставший чемпионом Франции в этом сезоне, лишится сразу двух футболистов после завершения Лиги чемпионов. Спортивный директор парижского гранда Леонардо подтвердил, что форвард Эдинсон Кавани и защитник Тиаго Силва покинут клуб на правах свободных агентов.

"Это правда, что мы приближаемся к концу нашего совместного сотрудничества. Сейчас идея состоит в том, чтобы сохранить Кавани и Тиаго Силву до конца августа, чтобы они могли сыграть в Лиге чемпионов", — приводит слова Леонардо Football Italia со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

Напомним, ранее Эдинсона Кавани связывали с возможным переходом в Атлетико, Ньюкасл, Боку Хуниорс и Интер. Сообщалось, что переговоры с "нерадзурри" не увенчались успехом из-за финансовых запросов уругвайца.

Что касается Тиаго Силвы, то главными претендентами на его подписание назывались Эвертон и Милан.