Италия

Эмилиано Моретти, поигравший за обе команды из Турина, занял административную должность в Торино.

Торино назначил генеральным менеджером первой команды Эмилиано Моретти — сообщил официальный сайт клуба.

38-летний Моретти сменил на этой должности Джузеппе Санторо, покинувшего команду после увольнения с поста тренера Вальтера Маццари.

Моретти в качестве игрока выступал за Лодиджани (5 матчей во всех турнирах, 0 голов), Фиорентину (47, 0), Ювентус (15, 0), Модену (9, 0), Болонью (34, 0), Валенсию (172, 4), Дженоа (121, 2), Торино (198, 2) и провел 2 матча за национальную сборную Италии.