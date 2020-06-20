Италия

Football.ua представляет анонс матчей 25-го тура, перенесенных из-за пандемии COVID-19.

Серия А возобновляет свое первенство последней из европейских Топ-чемпионатов, но это вовсе не значит, что от этого итальянские страсти хоть в чем-то уступят Германии, Испании или Англии.

В первых четырех поединках после карантина свои матчи 25-го тура доиграют представители регионов страны, которые приняли на себя главный удар коронавируса — Ломбардии, Пьемонта и Венето.

Причем эти четыре встречи не только приведут турнирную таблицу первенства Италии к "общему знаменателю", но и могут повлиять на распределение итоговых мест на всех уровнях: в чемпионской гонке, в борьбе за путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также в битве за выживание.

Расписание матчей

Перенесенные матчи 25-го тура

Торино — Парма

Суббота, 20 июня, 20:30. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Массимилиано Иррати. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Команды ушли на карантин, решая противоположные задачи: Парма претендует на место в Лиге Европы, а Торино неожиданно оказался на грани вступления в битву за выживание.

"Крестоносцы" лишь на одно очко отстают от Милана, занимающего седьмое, последнее место, дающее право выступить в еврокубках, и в случае победы могут существенно повысить свои шансы на Лигу Европы.

Торино же отделяет от зоны вылета лишь два очка, и будет интересно глянуть, хватило ли времени на карантине Морено Лонго, сменившему на тренерском мостике "быков" Вальтера Маццари, для того, чтобы наладить игру команды.

Интересные факты

– Еще одно поражение станет для Торино седьмым подряд в Серии А — потенциальный антирекорд в истории клуба.

– В последних 15-ти матчах Серии А Торино смог выиграть у Пармы лишь дважды (оба раза — в сезоне-2014/15) при четырех ничьих и девяти поражениях.

– В последних трех очных встречах Торино и Пармы не обходилось без красных карточек.

– В прошлом сезоне матч Торино — Парма завершился со счетом 1:2.

– В первом круге сильнее также были "крестоносцы" — 3:2.

Ориентировочные составы

Торино: Сиригу — Де Сильвестри, Иццо, Нкулу, Бремер — Эдера, Ринкон, Мейте — Алекс Беренгер, Белотти, Дзадза.

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Эрнани, Куртич — Кулусевски, Корнелиус, Жервиньо.

Не сыграют: Базелли, Ансальди, Верди — Инглезе.

прогноз 1:2

Верона — Кальяри

Суббота, 20 июня, 22:45. Верона, Садио Марк'Антонио Бентегоди. Арбитр — Джанлука Манганьелло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Как и Парма, Верона лишь на одно очко отстает от Милана, и победа сохранит "мастиффам" хорошие шансы на попадание в зону Лиги Европы. В то же время Кальяри, в случае успеха, сможет сравняться со своим нынешним соперником и потенциальным конкурентом в борьбе за еврокубки.

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Интересные факты

– Верона не проигрывает Кальяри дома в Серии А в десяти последних матчах (7 побед и 3 ничьи).

– Верона выиграла у Кальяри последние 4 домашних матча в чемпионате. Лишь Асколи Вероне удалось обыграть дома кряду больше — 5 раз.

– Безвыигрышная серия Кальяри составляет 12 матчей.

– Кальяри неизменно пропускает в последних 16-ти матчах.

– Верона забивает не менее двух мячей в последних четырех домашних матчах Серии А.

– В последних пяти домашних матчах Вероны в чемпионате арбитры неизменно назначают пенальти.

– В первом круге команды сыграли вничью — 1:1.

Ориентировочные составы

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Кумбулла, Гюнтер — Фараони, Амрабат, Мигел Велозу, Лазович — Пессина, Дзакканьи — Борини.

Кальяри: Краньо — Каччаторе, Писакане, Чеппителли, Пеллегрини — Нандес, Чигарини, Рог — Бирса, Перейро — Симеоне.

Не сыграют: Эйссерик — Жоао Педро, Наингголан, Олива, Паволетти, Фараго.

прогноз 2:0

Аталанта — Сассуоло

Воскресенье, 21 июня, 20:30. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Даниэле Киффи. Прямая трансляция на телеканале Футбол 3

Аталанта в нынешнем сезоне довольно непредсказуема: может обыграть кого угодно, а затем проиграть заведомо более слабому сопернику. Однако выход в 1/4 финала Лиги чемпионов и текущее четвертое место в Серии А не позволяют усомниться в силе подопечных Джан Пьеро Гасперини.

В каком состоянии находятся соперники после карантина — угадать трудно. Известно лишь, что полностью восстановился Дуван Сарата, и атака бергамасков предстанет в своем самом кошмарном для соперников виде.

Наверняка победа Аталанты не поставит точку в борьбе за путевки в Лигу чемпионов, однако серьезно ударит по шансам тех, кто еще мечтает вклиниться в первую четверку.

Интересные факты

– В последних четырех матчах Серии А Аталанта забила 20 мячей, а если добавить еще два поединка в Лиге чемпионов, то получится 28 голов в шести матчах.

– Аталанта выиграла у Сассуоло в последних шести встречах во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Аталанта — Сассуоло завершился со счетом 3:1.

– В первом круге также сильнее были бергамаски — 4:1.

Ориентировочные составы

Аталанта: Голлини — Толой, Кальдара, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фрелер, Госенс — Гомес, Иличич — Сапата.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Марлон, Феррари, Кириякопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.

Не сыграют: Чиборра — Романья, Трипальделли.

Под вопросом: Кирикеш (Сассуоло).

прогноз 4:1

Интер — Сампдория

Воскресенье, 21 июня, 22:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Уступив Наполи в полуфинале Кубка Италии ("партенопеи" в итоге выиграли трофей), Интер имеет призрачные шансы реабилитироваться в Серии А. Призрачные — потому, что даже в случае победы над Сампдорией "нерадзурри" будут отставать от Ювентуса на шесть очков (и на пять — от Лацио). Некоторые итальянские СМИ утверждают, что "змеи" намерены сделать ставку на Лигу Европы, однако уж в поединке против борющихся за выживание "блучеркьяти" Антонио Конте наверняка постарается добыть три очка.

Положительным моментом для хозяев является то, что Кристиан Эриксен, похоже, за время карантина уже понял, чего от него требует тренер, отрицательный момент — Лаутаро Мартинес явно слишком много думает о предстоящем потенциальном переходе в Барселону и не может забить вот уже в шестом официальном матче.

Стоит отметить, что Сампдория оказалась наиболее пострадавшей от COVID-19 командой Серии А (15 официально подтвержденных случаев), и трудно представить, в каком состоянии сейчас находятся подопечные Клаудио Раньери.

Интересные факты

– Интер выиграл у Сампдории последние 5 матчей во всех турнирах.

– Беспроигрышная домашняя серия Интера в чемпионате составляет 8 матчей.

– Интер пропускает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Интер — Сампдория завершился со счетом 2:1.

– В первом круге в Генуе также победил Интер — 3:1.

Ориентировочные составы

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Кандрева, Барелла, Брозович, Янг — Эриксен — Мартинес, Лукаку.

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Йосида, Тонелли, Мурру — Рамирес, Экдаль, Линетти, Янкто — Габбьядини, Бонаццоли.

Не сыграют: Паделли, Весино, Сенси — Феррари, Квальярелла.

прогноз 2:0

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 26 20 3 3 50 24 26 63 2 Лацио 26 19 5 2 60 23 37 62 3 Интер 25 16 6 3 49 24 25 54 4 Аталанта 25 14 6 5 70 34 36 48 5 Рома 26 13 6 7 51 35 16 45 6 Наполи 26 11 6 9 41 36 5 39 7 Милан 26 10 6 10 28 34 -6 36 8 Верона 25 9 8 8 29 26 3 35 9 Парма 25 10 5 10 32 31 1 35 10 Болонья 26 9 7 10 38 42 -4 34 11 Сассуоло 25 9 5 11 41 39 2 32 12 Кальяри 25 8 8 9 41 40 1 32 13 Фиорентина 26 7 9 10 32 36 -4 30 14 Удинезе 26 7 7 12 21 37 -16 28 15 Торино 25 8 3 14 28 45 -17 27 16 Сампдория 25 7 5 13 28 44 -16 26 17 Дженоа 26 6 7 13 31 47 -16 25 18 Лечче 26 6 7 13 34 56 -22 25 19 СПАЛ 26 5 3 18 20 44 -24 18 20 Брешия 26 4 4 18 22 49 -27 16

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