Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.
Торино – Парма, Getty Images
21 июня 2020, 10:42
В поединке 25-го тура Серии А Торино сыграл вничью с Пармой со счетом 1:1. Туринский клуб вышел вперед на 15-й минуте матча благодаря голу защитника Николя Нкулу, но "крестоносцы" сравняли счет в середине первого тайма усилиями Юрая Куцки.
Торино – Парма 1:1
Голы: Нкулу, 15 – Куцка, 31
Торино: Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, де Сильвестри, Ринкон, Мейте, Эдера (Лукич, 82), Беренгер (Айна, 68), Белотти, Дзадза
Парма: Сепе, Якопони, Гальоло, Дармиан (Лорини, 85), Бруну Алвеш, Скоццарелла (Эрнани, 70), Куртич, Кулусевски, Куцка (Бругман, 85), Жервиньо (Капрари, 73), Корнелиус
Предупреждения: Якопони, Ринкон, Бругман.