В поединке 25-го тура Серии А Торино сыграл вничью с Пармой со счетом 1:1. Туринский клуб вышел вперед на 15-й минуте матча благодаря голу защитника Николя Нкулу, но "крестоносцы" сравняли счет в середине первого тайма усилиями Юрая Куцки.


Торино – Парма 1:1
Голы: Нкулу, 15 – Куцка, 31

Торино: Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, де Сильвестри, Ринкон, Мейте, Эдера (Лукич, 82), Беренгер (Айна, 68), Белотти, Дзадза

Парма: Сепе, Якопони, Гальоло, Дармиан (Лорини, 85), Бруну Алвеш, Скоццарелла (Эрнани, 70), Куртич, Кулусевски, Куцка (Бругман, 85), Жервиньо (Капрари, 73), Корнелиус

Предупреждения: Якопони, Ринкон, Бругман. 