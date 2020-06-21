Италия

Украинец заменил Ремо Фройлера в середине второго тайма поединка Серии А.

В первом для себя матче после возобновления Серии А Аталанта не испытала особых проблем с Сассуоло. Еще к перерыву счет был разгромным: забили Джимсити, Сапата и Бурабия в свои ворота.

Во второй половине встречи Дюван Сапата забил еще раз. Уже в добавленное время Бурабия исправился за свой автогол, в этот раз забив в ворота Аталанты – 4:1. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле на 69-й минуте, сменив Ремо Фройлера.

Уже 24 июня Аталанту ожидает сложнейший поединок против идущего вторым Лацио. Матч начнется в 22:45 по киевскому времени.

Аталанта – Сассуоло 4:1

Голы: Джимсити, 16, Сапата, 31, 66, Бурабия, 37 (в свои ворота) – Бурабия, 90+2.

Аталанта: Голлини – Джимсити (Толой, 86), Кальдара, Паломино – Хатебур, Де Роон, Пашалич, Фройлер (Малиновский, 69), Госенс (Кастань, 69) – Гомес (Колли, 88), Сапата (Муриэль, 69).

Сассуоло: Консильи – Тольян (Мюлдюр, 46), Марлон (Маньяни, 69), Пелузо, Кириякопулос – Бурабия, Локателли (Обьянг, 77) – Берарди (Хараслин, 61), Дефрель, Бога (Джуричич, 60) – Капуто.

Предупреждения: Джимсити, Пашалич, Муриэль, Толой – Тольян, Марлон, Пелузо.