Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта — Сассуоло.
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
22 июня 2020, 00:19
Коллектив Джан Пьеро Гасперини на своем поле сумел разобраться с Сассуоло.
Отметим, что порядка 20 минут на поле провел украинский хавбек Руслан Малиновский.
Обзор матча:
Аталанта – Сассуоло 4:1
Голы: Джимсити, 16, Сапата, 31, 66, Бурабия, 37 (в свои ворота) – Бурабия, 90+2.
Аталанта: Голлини – Джимсити (Толой, 86), Кальдара, Паломино – Хатебур, Де Роон, Пашалич, Фройлер (Малиновский, 69), Госенс (Кастань, 69) – Гомес (Колли, 88), Сапата (Муриэль, 69).
Сассуоло: Консильи – Тольян (Мюлдюр, 46), Марлон (Маньяни, 69), Пелузо, Кириякопулос – Бурабия, Локателли (Обьянг, 77) – Берарди (Хараслин, 61), Дефрель, Бога (Джуричич, 60) – Капуто.
Предупреждения: Джимсити, Пашалич, Муриэль, Толой – Тольян, Марлон, Пелузо.