Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 25-го тура итальянской Серии А Интер принимал на своем поле Сампдорию. Подопечные Антонио Конте начали кампанию после карантина в первенстве страны с победы над соперником со счетом 2:1.

Авторами голов в составе "нерадзурри" стали Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес, тогда как за Сампдорию единственным взятием ворот отличился Торсбю.

Смотрите видео голов и обзор матча Интер — Сампдория:

Интер – Сампдория 2:1

Голы: Лукаку, 10, Мартинес, 33 – Торсбю, 52

Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Янг (Бираги, 73), Гальярдини, Барелла, Кандрева (Мозес, 73), Эриксен (Валеро, 78), Мартинес (Санчес, 83), Лукаку

Сампдория: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Колли, Йосида, Линетти (Роналду Виейра, 81), Бертолаччи (Аскильдсен, 82), Торсбю, Рамирес (Депаоли, 69), Янкто (Лерис, 69), ла Гумина (Бонаццоли, 76)

Предупреждения: Бертолаччи, Мартинес, Торсбю, Валеро, Гальярдини, Роналду Виейра