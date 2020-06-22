Италия

В "старой синьоре" готовы платить бразильцу гораздо больше, чем в Барселоне.

Полузащитник Барселоны Артур Мело с большой долей вероятности станет игроком Ювентуса в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринский гранд согласовал с 23-летним бразильцем финансовые будущего пятилетнего контракта с годовым окладом в 5,2 миллиона евро.

Стоит отметить, что это значительно больше, чем футболист получает в Барселоне. Заработная плата Артура в стане "сине-гранатовых" составляет 3,2 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что Барселона оценивает Артура в 80 миллионов евро. Взамен каталонцы хотят получить от Ювентуса Миралема Пьянича и 10 миллионов евро, а в Турине с такой оценкой не согласны.